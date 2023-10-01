Больницу в Екатеринбурге накажут за смерть мальчика от миокардита, которого лечили от гастрита

Детскую больницу № 9 Екатеринбурга накажут за смерть четырёхлетнего мальчика от миокардита, которого в июле неделю лечили от гастрита. Как пишет E1.ru, эксперты страховой компании "Урал-Рецепт М" изучили историю болезни, выписки из журнала осмотров и медицинскую карту ребёнка и нашли серьёзное нарушение в работе врачей.

Так, грубую ошибку совершили, когда в силу возраста ребёнок жаловался только на боли в животе. Реальный диагноз был поставлен слишком поздно — он уже находился в реанимации.

"Выявлены нарушения, которые могли повлиять на дальнейшее течение заболевания: неверная интерпретация результатов лабораторных исследований, недооценка состояния ребёнка, отсутствие направления на госпитализацию", — говорится в заключении экспертов.

Указывается, что миокардит — воспаление мышечной ткани сердца, которое трудно диагностировать, — развился у мальчика из-за инфекции, изначально проявившейся гастроэнтеритом. Более того, "учитывая наличие сопутствующих заболеваний и иммунодефицитного состояния прогноз изначально был плохой", говорится в документе.

Страховая компания "предъявила финансовые санкции" медицинским учреждениям. Кроме того, Росздравнадзор выдал детской больнице Первоуральска и ОДКБ предостережения о недопустимости нарушений требований, которые предъявляются к качеству оказания медпомощи и ведения документации.

Как отметила Юлия Липинская — юрист, представляющая интересы родителей мальчика, — заключение экспертов показывает вину врачей в смерти ребёнка.

Напомним, в июле четырёхлетний мальчик умер в одной из больниц Екатеринбурга. Ему стало плохо ещё в июне, а к концу месяца мама отвезла ребёнка сначала в одну, а потом и в другую больницу. В конце концов, он умер в реанимации, а поставленный диагноз "гастрит" оказался неверным. На самом деле кроха страдал от миокардита.