Больницу в Екатеринбурге накажут за смерть мальчика от миокардита, которого лечили от гастрита
На Урале накажут врачей, из-за которых мальчик с "гастритом" умер от миокардита
Мальчик, умерший в Екатеринбурге от миокардита. Обложка © E1.ru
Детскую больницу № 9 Екатеринбурга накажут за смерть четырёхлетнего мальчика от миокардита, которого в июле неделю лечили от гастрита. Как пишет E1.ru, эксперты страховой компании "Урал-Рецепт М" изучили историю болезни, выписки из журнала осмотров и медицинскую карту ребёнка и нашли серьёзное нарушение в работе врачей.
Так, грубую ошибку совершили, когда в силу возраста ребёнок жаловался только на боли в животе. Реальный диагноз был поставлен слишком поздно — он уже находился в реанимации.
"Выявлены нарушения, которые могли повлиять на дальнейшее течение заболевания: неверная интерпретация результатов лабораторных исследований, недооценка состояния ребёнка, отсутствие направления на госпитализацию", — говорится в заключении экспертов.
Указывается, что миокардит — воспаление мышечной ткани сердца, которое трудно диагностировать, — развился у мальчика из-за инфекции, изначально проявившейся гастроэнтеритом. Более того, "учитывая наличие сопутствующих заболеваний и иммунодефицитного состояния прогноз изначально был плохой", говорится в документе.
Страховая компания "предъявила финансовые санкции" медицинским учреждениям. Кроме того, Росздравнадзор выдал детской больнице Первоуральска и ОДКБ предостережения о недопустимости нарушений требований, которые предъявляются к качеству оказания медпомощи и ведения документации.
Как отметила Юлия Липинская — юрист, представляющая интересы родителей мальчика, — заключение экспертов показывает вину врачей в смерти ребёнка.
Напомним, в июле четырёхлетний мальчик умер в одной из больниц Екатеринбурга. Ему стало плохо ещё в июне, а к концу месяца мама отвезла ребёнка сначала в одну, а потом и в другую больницу. В конце концов, он умер в реанимации, а поставленный диагноз "гастрит" оказался неверным. На самом деле кроха страдал от миокардита.
Другой ребёнок из Екатерибурга умер от герпеса. Шестилетний мальчик скончался, пока его лечили то от аллергии, то от неизвестной инфекции.