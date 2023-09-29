В Екатеринбурге умершая при купании в ванне девочка скончалась из-за асфиксии

В Екатеринбурге умершая во время купания в ванной двухлетняя девочка скончалась из-за асфиксии. Об этом рассказала мать ребёнка Валентина. По её словам, погибшую малышку похоронили в Пермском крае. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

"[Следователи] забрали ночнушку мою, телефон. У моего парня тоже телефон забрали. Зачем? Сама не знаю. Сказали, что это обычная практика. Девочку я похоронила на родине в Пермском крае", — сказала мать погибшей в разговоре с kp.ru.