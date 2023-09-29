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29 сентября, 13:37

В Екатеринбурге умершая при купании в ванне девочка скончалась из-за асфиксии

В Екатеринбурге умершая во время купания в ванной двухлетняя девочка скончалась из-за асфиксии. Об этом рассказала мать ребёнка Валентина. По её словам, погибшую малышку похоронили в Пермском крае. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

"[Следователи] забрали ночнушку мою, телефон. У моего парня тоже телефон забрали. Зачем? Сама не знаю. Сказали, что это обычная практика. Девочку я похоронила на родине в Пермском крае", — сказала мать погибшей в разговоре с kp.ru.

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Напомним, 19 сентября в Екатеринбурге во время купания в ванной умерла двухлетняя девочка. Инцидент произошёл в доме на проспекте Космонавтов. Когда 22-летняя мать купала дочь, девочка захлебнулась. Девушка вызвала скорую, но приехавшие на место инцидента врачи только констатировали смерть ребёнка.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Илья Суриков
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