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23 ноября, 23:40

В Дублине начались массовые протесты после нападения мужчины с ножом на детей

<p>В Дублине начались массовые протесты после нападения неадеквата с ножом на детей. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/iamconorburke/status/1727812324252172604" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Conor</a></p>

В Дублине начались массовые протесты после нападения неадеквата с ножом на детей. Обложка © X / Conor

В Дублине в четверг, 23 ноября, в результате нападения неизвестного с ножом пострадало пять человек, в том числе трое детей, сообщила местная полиция. После этого в столице Ирландии начались массовые беспорядки.

Трагедия произошла на площади Парнелл в центре города. Свидетели инцидента скрутили нападавшего и забрали нож. Он действовал один, мотивы пока не известны. Пострадавшие доставлены в разные медицинские учреждения. Серьёзно ранены пятилетняя девочка, 30-летняя женщина и сам 50-летний агрессор. У пятилетнего мальчика и шестилетней девочки более лёгкие травмы, первый уже выписан из больницы.

В Дублине начались массовые протесты после нападения неадеквата с ножом на детей. Видео © X / Catch Up

По информации СМИ, на площади, где произошёл инцидент, собрались митингующие. Они ведут себя агрессивно: нападают на правоохранителей, запускают пиротехнику, подожгли одну из патрульных машин. Кроме того, протестующие разгромили и ограбили несколько магазинов на О'Коннелл-стрит — одной из самых известных улиц ирландской столицы. Комиссар полиции Дублина Дрю Харрис назвал участников беспорядков невменяемыми ультраправыми и призвал их разойтись по домам, чтобы полиция могла спокойно расследовать нападение.

Последствия массовых протестов в Дублине после нападения неадеквата с ножом на детей. Видео © X / Stephen Murphy

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Лариса Сафронова
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