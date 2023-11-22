Жертвами взрыва автомобиля на мосту между США и Канадой стали два человека

В результате сильнейшего взрыва автомобиля на Радужном мосту между США и Канадой погибло два человека. По данным телеканала Fox News, ранения также получил один пограничник.

Как уточняет канал со ссылкой на источники, оба погибших находились внутри взорвавшейся машины. Пострадавший пограничник получил лёгкие травмы, его жизни ничего не угрожает.