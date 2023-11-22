Жертвами взрыва автомобиля на мосту между США и Канадой стали два человека
Два человека погибли при взрыве автомобиля на Радужном мосту между США и Канадой
Кадры с места взрыва на Радужном мосту на границе США и Канады. Обложка © X / grapidsnews
В результате сильнейшего взрыва автомобиля на Радужном мосту между США и Канадой погибло два человека. По данным телеканала Fox News, ранения также получил один пограничник.
Как уточняет канал со ссылкой на источники, оба погибших находились внутри взорвавшейся машины. Пострадавший пограничник получил лёгкие травмы, его жизни ничего не угрожает.
Напомним, что на границе между США и Канадой на Радужном мосту через Ниагарский водопад прогремел мощный взрыв автомобиля. Он был такой силы, что взрывной волной раскидало стоящие рядом машины по сторонам. Причина происшествия неизвестна, за расследование дела взялся местный офис ФБР.