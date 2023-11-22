На мосту между США и Канадой прогремел мощный взрыв

На границе между США и Канадой произошёл мощный взрыв автомобиля. Это случилось на Радужном мосту через Ниагарский водопад, сообщает Федеральное бюро расследований (ФБР). Взрывной волной раскидало в стороны несколько машин.

Кадры с места взрыва на мосту между США и Канадой. Видео © X (Twitter) / TheInsiderPaper / McC_711

На кадрах с места происшествия виден пожар и густой дым. Как передаёт Fox News, пострадал один человек. Власти закрыли мост в обоих направлениях.

"Офис ФБР в Баффало расследует взрыв машины на Радужном мосту — пограничном переходе между США и Канадой", — говорится в сообщении.