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22 ноября, 18:58

На мосту между США и Канадой прогремел мощный взрыв

ФБР сообщило о мощном взрыве на Радужном мосту между США и Канадой

На границе между США и Канадой произошёл мощный взрыв автомобиля. Это случилось на Радужном мосту через Ниагарский водопад, сообщает Федеральное бюро расследований (ФБР). Взрывной волной раскидало в стороны несколько машин.

Кадры с места взрыва на мосту между США и Канадой. Видео © X (Twitter) / TheInsiderPaper / McC_711

На кадрах с места происшествия виден пожар и густой дым. Как передаёт Fox News, пострадал один человек. Власти закрыли мост в обоих направлениях.

"Офис ФБР в Баффало расследует взрыв машины на Радужном мосту — пограничном переходе между США и Канадой", — говорится в сообщении.

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Обложка ©

X (Twitter) / TheInsiderPaper

Анатолий Симоненко
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