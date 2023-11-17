Взрыв произошёл в здании госуниверситета в Ереване, погиб один человек

В здании Ереванского государственного университета произошёл взрыв, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает "Sputnik Армения".

Обстановка около Ереванского государственного университета, где произошёл взрыв. Видео © news.am

По данным агентства, громкий хлопок прозвучал в подвальном помещении здания химического факультета ЕГУ. Часть студентов эвакуировали с главного входа, а другая вышла через соседний факультет, поскольку корпуса связаны внутренними коридорами. При этом трое человек получили ожоги и были госпитализированы, а один скончался. Погибшим оказался сотрудник по озеленению. В эти минуты на месте работают правоохранители и сотрудники экстренных служб.