Взрыв произошёл в здании госуниверситета в Ереване, погиб один человек
В здании Ереванского государственного университета произошёл взрыв, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает "Sputnik Армения".
Обстановка около Ереванского государственного университета, где произошёл взрыв. Видео © news.am
По данным агентства, громкий хлопок прозвучал в подвальном помещении здания химического факультета ЕГУ. Часть студентов эвакуировали с главного входа, а другая вышла через соседний факультет, поскольку корпуса связаны внутренними коридорами. При этом трое человек получили ожоги и были госпитализированы, а один скончался. Погибшим оказался сотрудник по озеленению. В эти минуты на месте работают правоохранители и сотрудники экстренных служб.
Ранее Лайф рассказывал о пожаре на пороховом заводе в Котовске под Тамбовом. При этом, по данным очевидцев, до начала возгорания был отчётливо слышен звук взрыва. В результате языки пламени охватили 300 квадратных метров, огонь успел распространиться внутри одноэтажного кирпичного здания на территории завода.