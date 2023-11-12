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12 ноября, 15:09

Продюсер израильского сериала "Фауда" погиб при взрыве у мечети в Газе

В Газе погиб продюсер израильского сериала "Фауда" Матан Меир

<p>Продюсер израильского сериала "Фауда" Матан Меир. Фото © X / <a href="https://twitter.com/FaudaOfficial" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FaudaOfficial</a></p>

Продюсер израильского сериала "Фауда" Матан Меир. Фото © X / FaudaOfficial

Продюсер израильского сериала "Фауда" Матан Меир погиб в бою в секторе Газа. Об этом сообщили коллеги, а также выразили соболезнования семье погибшего.

"Мы с горечью сообщаем, что один из членов семьи "Фауда" Матан Меир погиб в бою в секторе Газа. Матан был неотъемлемой частью команды", — сообщается в публикации Х.

Меир был в составе 697-го батальона 551-й бригады армии, погиб 10 ноября, ему было 38 лет, говорится на сайте Армии обороны Израиля. Отмечается, что смертельное ранение продюсер получил в результате взрыва рядом с мечетью в городе Бейт-Ханун.

"Фауда" (с арабского "хаос") — израильский сериал от Netflix, который рассказывает о группе бойцов контртеррористического спецподразделения Армии обороны Израиля, работающих под прикрытием во время палестино-израильского конфликта.

Каждые 10 минут в Газе гибнет ребёнок, заявили в ВОЗ

Каждые 10 минут в Газе гибнет ребёнок, заявили в ВОЗ

Напомним, вооружённое противостояние Израиля и ХАМАС началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы — они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.

Александра Мышляева
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