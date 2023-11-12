Продюсер израильского сериала "Фауда" погиб при взрыве у мечети в Газе

Продюсер израильского сериала "Фауда" Матан Меир погиб в бою в секторе Газа. Об этом сообщили коллеги, а также выразили соболезнования семье погибшего.

"Мы с горечью сообщаем, что один из членов семьи "Фауда" — Матан Меир — погиб в бою в секторе Газа. Матан был неотъемлемой частью команды", — сообщается в публикации Х.

Меир был в составе 697-го батальона 551-й бригады армии, погиб 10 ноября, ему было 38 лет, говорится на сайте Армии обороны Израиля. Отмечается, что смертельное ранение продюсер получил в результате взрыва рядом с мечетью в городе Бейт-Ханун.