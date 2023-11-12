Продюсер израильского сериала "Фауда" погиб при взрыве у мечети в Газе
В Газе погиб продюсер израильского сериала "Фауда" Матан Меир
Продюсер израильского сериала "Фауда" Матан Меир. Фото © X / FaudaOfficial
Продюсер израильского сериала "Фауда" Матан Меир погиб в бою в секторе Газа. Об этом сообщили коллеги, а также выразили соболезнования семье погибшего.
"Мы с горечью сообщаем, что один из членов семьи "Фауда" — Матан Меир — погиб в бою в секторе Газа. Матан был неотъемлемой частью команды", — сообщается в публикации Х.
Меир был в составе 697-го батальона 551-й бригады армии, погиб 10 ноября, ему было 38 лет, говорится на сайте Армии обороны Израиля. Отмечается, что смертельное ранение продюсер получил в результате взрыва рядом с мечетью в городе Бейт-Ханун.
"Фауда" (с арабского "хаос") — израильский сериал от Netflix, который рассказывает о группе бойцов контртеррористического спецподразделения Армии обороны Израиля, работающих под прикрытием во время палестино-израильского конфликта.
Напомним, вооружённое противостояние Израиля и ХАМАС началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы — они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.