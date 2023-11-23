Власти не увидели признаков теракта во взрыве на мосту у границы США и Канады
Губернатор Нью-Йорка Хокул: Признаков теракта во взрыве на Радужном мосту нет
Кадры с места взрыва на Радужном мосту на границе США и Канады. Обложка © X / grapidsnews
На данный момент нет явных доказательств того, что взрыв автомобиля на Радужном мосту у границы США и Канады был террористическим актом. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделала губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.
"Судя по результатам предварительного расследования, никаких признаков причастности террористов к ужасному взрыву, произошедшему здесь, в западной части штата Нью-Йорк, нет", — заявила она.
Напомним, что в среду, 22 ноября, на границе между США и Канадой на Радужном мосту через Ниагарский водопад прогремел мощный взрыв автомобиля, который числился в угоне. В результате происшествия погибли два человека. Лайф публиковал видео момента взрыва.