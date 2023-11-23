Регион

Уведомления отключены

23 ноября, 01:30

Власти не увидели признаков теракта во взрыве на мосту у границы США и Канады

Губернатор Нью-Йорка Хокул: Признаков теракта во взрыве на Радужном мосту нет

<p>Кадры с места взрыва на Радужном мосту на границе США и Канады. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/grapidsnews/status/1727409011471905027" target="_blank" rel="noopener noreferrer">grapidsnews</a></p>

Кадры с места взрыва на Радужном мосту на границе США и Канады. Обложка © X / grapidsnews

На данный момент нет явных доказательств того, что взрыв автомобиля на Радужном мосту у границы США и Канады был террористическим актом. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделала губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

"Судя по результатам предварительного расследования, никаких признаков причастности террористов к ужасному взрыву, произошедшему здесь, в западной части штата Нью-Йорк, нет", — заявила она.

Трюдо выступил с заявлением после взрыва на границе Канады и США

Трюдо выступил с заявлением после взрыва на границе Канады и США

Напомним, что в среду, 22 ноября, на границе между США и Канадой на Радужном мосту через Ниагарский водопад прогремел мощный взрыв автомобиля, который числился в угоне. В результате происшествия погибли два человека. Лайф публиковал видео момента взрыва.

Оксана Попова
  • Новости
  • США
  • Канада
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров