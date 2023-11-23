Трюдо выступил с заявлением после взрыва на границе Канады и США
Трюдо после взрыва на границе заявил, что Канада держит связь с США
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Обложка © Flickr / Justin Trudeau
Оттава находится на постоянной связи с властями Соединённых Штатов и собирает информацию о случившемся на границе взрыве, заявил во время выступления в парламенте страны премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
"Мы рассматриваем вопрос о введении дополнительных мер безопасности на всех пограничных пунктах после случившегося", — заявил Трюдо, отметив, что Канада находится на постоянной связи с американцами.
Напомним, что в среду, 22 ноября, на границе между США и Канадой на Радужном мосту через Ниагарский водопад прогремел мощный взрыв автомобиля. В результате происшествия погибли два человека. ФБР рассматривает различные версии трагедии, одна из которых — теракт.