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22 ноября, 23:07

Трюдо выступил с заявлением после взрыва на границе Канады и США

Трюдо после взрыва на границе заявил, что Канада держит связь с США

<p>Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Обложка © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/pmtrudeau/53199365905/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Justin Trudeau</a></p>

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Обложка © Flickr / Justin Trudeau

Оттава находится на постоянной связи с властями Соединённых Штатов и собирает информацию о случившемся на границе взрыве, заявил во время выступления в парламенте страны премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Мы рассматриваем вопрос о введении дополнительных мер безопасности на всех пограничных пунктах после случившегося", — заявил Трюдо, отметив, что Канада находится на постоянной связи с американцами.

Опубликовано видео момента взрыва на границе между США и Канадой

Опубликовано видео момента взрыва на границе между США и Канадой

Напомним, что в среду, 22 ноября, на границе между США и Канадой на Радужном мосту через Ниагарский водопад прогремел мощный взрыв автомобиля. В результате происшествия погибли два человека. ФБР рассматривает различные версии трагедии, одна из которых — теракт.

Алексей Соловьёв
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