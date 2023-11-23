Опубликовано видео момента взрыва на границе между США и Канадой
Fox News: Взорвавшийся на мосту в США автомобиль числился в угоне
В Сети появилось видео момента взрыва машины на Радужном мосту между США и Канадой. Как стало известно телеканалу Fox News, этот автомобиль числился в угоне.
Момент взрыва на границе между США и Канадой. Видео © Х / R A W S A L E R T S
По данным канала, водитель и пассажир на огромной скорости попытались прорваться через пункт пограничного контроля, но врезались в ограждение. Судя по опубликованным в Сети кадрам, машину буквально разорвало на куски.
За расследование этого дела взялось Федеральное бюро расследований (ФБР), где предварительной версией случившегося назвали попытку теракта. Также известно, что на месте происшествия были обнаружены следы взрывчатки. В настоящее время в районе Ниагарского водопада проводятся эвакуационные мероприятия.
Напомним, что на границе между США и Канадой на Радужном мосту через Ниагарский водопад прогремел мощный взрыв автомобиля. Он был такой силы, что взрывной волной раскидало стоящие рядом машины по сторонам. В результате происшествия погибли два человека.