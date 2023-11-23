Опубликовано видео момента взрыва на границе между США и Канадой

В Сети появилось видео момента взрыва машины на Радужном мосту между США и Канадой. Как стало известно телеканалу Fox News, этот автомобиль числился в угоне.

Момент взрыва на границе между США и Канадой. Видео © Х / R A W S A L E R T S

По данным канала, водитель и пассажир на огромной скорости попытались прорваться через пункт пограничного контроля, но врезались в ограждение. Судя по опубликованным в Сети кадрам, машину буквально разорвало на куски.