"Спартак" проиграл СКА, Ковальчук набрал 400-е очко в КХЛ

Петербургский СКА победил "Спартак" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Москве и завершилась со счётом 5:2.

В составе победителей шайбами отметились: Михаил Воробьёв (4-я минута), Валентин Зыков (34), Сергей Толчинский (35, 38) и Арсений Грицюк (39). Авторами голов москвичей стали Илья Ковальчук (46) и Джоуи Кин (55). При этом для Ковальчука набранное очко стало 400-м за карьеру в КХЛ.

"Спартак" потерпел пятое поражение подряд и пропустил соперника вперёд в турнирной таблице. Теперь СКА с 68 очками занимает третье место в Западной конференции, а красно-белые идут четвёртыми с 67 баллами.