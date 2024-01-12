Фанаты "Спартака" вывесили баннер в память о погибших белгородцах на матче со СКА

Болельщики столичного "Спартака" почтили память белгородцев, погибших в результате ракетной атаки ВСУ в конце декабря. Посетившие матч московского клуба со СКА фанаты растянули огромный баннер с текстом "Белгород, скорбим" и молчали на протяжении первых минут встречи.

Игра проходит на арене "Мегаспорт" в Москве. С самого начала матча команда из Северной столицы завладела инициативой и лишь развила свой успех во втором периоде. Воспитанники Алексея Жамнова уступают со счётом 0:5 по итогам двух периодов. У красно-синих отличились Михаил Воробьёв, Валентин Зыков и Арсений Грицюк, а Сергей Толчинский и вовсе оформил дубль.