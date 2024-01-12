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12 января, 18:35

Фанаты "Спартака" вывесили баннер в память о погибших белгородцах на матче со СКА

Фанаты "Спартака" вывесили баннер в память о погибших белгородцах. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / spartak_hc

Фанаты "Спартака" вывесили баннер в память о погибших белгородцах. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / spartak_hc

Болельщики столичного "Спартака" почтили память белгородцев, погибших в результате ракетной атаки ВСУ в конце декабря. Посетившие матч московского клуба со СКА фанаты растянули огромный баннер с текстом "Белгород, скорбим" и молчали на протяжении первых минут встречи.

Игра проходит на арене "Мегаспорт" в Москве. С самого начала матча команда из Северной столицы завладела инициативой и лишь развила свой успех во втором периоде. Воспитанники Алексея Жамнова уступают со счётом 0:5 по итогам двух периодов. У красно-синих отличились Михаил Воробьёв, Валентин Зыков и Арсений Грицюк, а Сергей Толчинский и вовсе оформил дубль.

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Аналогичную акцию в поддержку белгородцев ранее провели и сербские болельщики. На матче баскетбольной Евролиги фанаты развернули плакат с надписью "Белгород, мы с тобой".

Илья Пушкарев
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