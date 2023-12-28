Олимпийский чемпион Хабибулин в 50 лет заключил контракт с ХК "Торпедо"

Нижегородский клуб Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торпедо" подписал контракт с 50-летним вратарём Николаем Хабибулиным. Новость сообщила пресс-служба КХЛ.

"Торпедо" заключило односторонний контракт до конца сезона с вратарём Николаем Хабибулиным, который сейчас является тренером вратарей команды. Последнюю игру на профессиональном уровне он провёл в сезоне 2013/2014", — сказано в сообщении.

Хабибулин является чемпионом Олимпиады 1992 года в составе сборной СНГ, также он обладатель Кубка Стэнли 2004 года в составе "Тампы-Бэй Лайтнинг". Спортсмен считается рекордсменом среди российских голкиперов по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ — 799 игр.