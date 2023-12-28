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27 декабря, 21:09

Олимпийский чемпион Хабибулин в 50 лет заключил контракт с ХК "Торпедо"

ХК "Торпедо" заключил контракт с 50-летним вратарём Хабибулиным

Вратарь ХК "Торпедо" Николай Хабибулин. Обложка © ИТАР-ТАСС / Спорт-Экспресс / Григорий Филиппов

Вратарь ХК "Торпедо" Николай Хабибулин. Обложка © ИТАР-ТАСС / Спорт-Экспресс / Григорий Филиппов

Нижегородский клуб Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торпедо" подписал контракт с 50-летним вратарём Николаем Хабибулиным. Новость сообщила пресс-служба КХЛ.

"Торпедо" заключило односторонний контракт до конца сезона с вратарём Николаем Хабибулиным, который сейчас является тренером вратарей команды. Последнюю игру на профессиональном уровне он провёл в сезоне 2013/2014", — сказано в сообщении.

Хабибулин является чемпионом Олимпиады 1992 года в составе сборной СНГ, также он обладатель Кубка Стэнли 2004 года в составе "Тампы-Бэй Лайтнинг". Спортсмен считается рекордсменом среди российских голкиперов по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ — 799 игр.

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Ранее Лайф писал, что российские спортсмены не выступят на международном турнире национальных сборных под эгидой лиги в феврале 2025 года. Такое заявление сделал исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA) Марти Уолш.

Алексей Соловьёв
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