Олимпийский чемпион Хабибулин в 50 лет заключил контракт с ХК "Торпедо"
ХК "Торпедо" заключил контракт с 50-летним вратарём Хабибулиным
Вратарь ХК "Торпедо" Николай Хабибулин. Обложка © ИТАР-ТАСС / Спорт-Экспресс / Григорий Филиппов
Нижегородский клуб Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торпедо" подписал контракт с 50-летним вратарём Николаем Хабибулиным. Новость сообщила пресс-служба КХЛ.
"Торпедо" заключило односторонний контракт до конца сезона с вратарём Николаем Хабибулиным, который сейчас является тренером вратарей команды. Последнюю игру на профессиональном уровне он провёл в сезоне 2013/2014", — сказано в сообщении.
Хабибулин является чемпионом Олимпиады 1992 года в составе сборной СНГ, также он обладатель Кубка Стэнли 2004 года в составе "Тампы-Бэй Лайтнинг". Спортсмен считается рекордсменом среди российских голкиперов по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ — 799 игр.
Ранее Лайф писал, что российские спортсмены не выступят на международном турнире национальных сборных под эгидой лиги в феврале 2025 года. Такое заявление сделал исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA) Марти Уолш.