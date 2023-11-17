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17 ноября, 12:12

Норвежская федерация отменила ЧМ-2024 по хоккею с мячом

Ассоциация хоккея с мячом Норвегии на своём официальном сайте объявила об отмене чемпионата мира в 2024 году. Отменены чемпионаты и у мужчин, и у женщин. Отмечается, что информацию об отказе стран-кандидатов подтвердила FIB.

"Международная федерация хоккея с мячом отменила чемпионат мира 2024 года для мужчин и женщин. Норвежская федерация хоккея с мячом сегодня с сожалением сообщает, что чемпионат мира – 2024 не будет проводиться ни среди женщин, ни среди мужчин", — говорится в сообщении.

В Федерации хоккея с мячом России со ссылкой на шведский портал Bandypuls рассказали, что три шведских города претендовали на проведение мужского чемпионата, но они отказались от организации. Женский же чемпионат планировалось провести в Норвегии, однако страна также отозвала свою заявку.

Информацию об отказе стран-кандидатов подтвердила FIB, а также отметила, что организация сфокусируется на подготовке чемпионата мира 2025 года.

Чемпионат мира по хоккею с мячом перенесли из России

Чемпионат мира по хоккею с мячом перенесли из России

Ранее россиянин Борис Скрынник покинул пост президента Международной федерации хоккея с мячом (FIB) по итогам исполкома организации, который прошёл в Финляндии. Об этом сообщил сам Скрынник.

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Александра Мышляева
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