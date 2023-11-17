Норвежская федерация отменила ЧМ-2024 по хоккею с мячом

Ассоциация хоккея с мячом Норвегии на своём официальном сайте объявила об отмене чемпионата мира в 2024 году. Отменены чемпионаты и у мужчин, и у женщин. Отмечается, что информацию об отказе стран-кандидатов подтвердила FIB.

"Международная федерация хоккея с мячом отменила чемпионат мира 2024 года для мужчин и женщин. Норвежская федерация хоккея с мячом сегодня с сожалением сообщает, что чемпионат мира – 2024 не будет проводиться ни среди женщин, ни среди мужчин", — говорится в сообщении.

В Федерации хоккея с мячом России со ссылкой на шведский портал Bandypuls рассказали, что три шведских города претендовали на проведение мужского чемпионата, но они отказались от организации. Женский же чемпионат планировалось провести в Норвегии, однако страна также отозвала свою заявку.

Информацию об отказе стран-кандидатов подтвердила FIB, а также отметила, что организация сфокусируется на подготовке чемпионата мира 2025 года.