Риск остаться без плей-офф: "Сибирь" лишилась четырёх очков в КХЛ из-за нарушения регламента

КХЛ присудила новосибирской "Сибири" четыре технических поражения за нарушение регламента. Поводом стали игры, в которых клуб выпустил на площадку четырёх легионеров, хотя, согласно правилам лиги, в заявке должно быть не более трёх иностранцев.

В составе "Сибири" участвовали канадцы Энди Андреофф, Тейлор Бек и Тревор Мёрфи, а также Фёдор Гордеев, который имеет два гражданства — российское и американское.

"После идентификации нарушения была проведена дополнительная проверка установленного на сезон спортивного гражданства Гордеева, имеющего российский паспорт. По итогам было подтверждено, что Гордеев не имеет права выступать за сборную России. При этом о легионерском статусе игрока Гордеева клубу было известно во время заявки на сезон", — сказано в заявлении КХЛ.

Аннулированными считаются результаты "Сибири" в играх с "Авангардом", "Автомобилистом" и "Барысом", и если первым двум новосибирский клуб проиграл в основное время, то в матчах с командой из Астаны набрал четыре очка, которых теперь лишён.

В результате "Сибирь" опустилась с восьмого места в таблице Восточной конференции на девятое и имеет в активе 51 очко в 52 матчах. В плей-офф, напомним, выходит восемь первых команд из конференции.