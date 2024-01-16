"Торпедо" и "Металлург" поставили новый рекорд КХЛ по голам за период

Нижегородская команда "Торпедо" и их соперники из Магнитогорска "Металлург" побили рекорд по результативности за один период в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Вторые двадцать минут встречи регулярного чемпионата закончились со счётом 6:3 в пользу команды "Торпедо". В первый раз за всю историю лиги было заброшено девять шайб. И это при том, что в первом периоде голов не было.

В итоге "Торпедо" забросило шесть шайб за 8 минут 37 секунд. В общей сложности нижегородская команда и "Металлург" забросили девять шайб за 12 минут 46 секунд. Предыдущий рекорд был установлен 31 августа 2017 года "Салаватом Юлаевым" на встрече с "Сочи" (15 минут и 41 секунда).