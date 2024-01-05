"Локомотив" прервал победную серию СКА и выбился в лидеры КХЛ

В хоккейном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" из Ярославля одержал победу над петербургским СКА со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Встреча состоялась в Санкт-Петербурге.

Шайбы за ярославскую команду забили Артур Каюмов (38) и Георгий Иванов (45), а у хозяев отличился Захар Бардаков (10). После этой победы "Локомотив" вышел на первое место в Западной конференции и выбился в лидеры всей КХЛ, имея 66 очков, в то время как СКА занимает третью строчку с 63 очками. Таким образом, команда Петербурга прервала свою четырёхматчевую победную серию.