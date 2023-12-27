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26 декабря, 22:25

"Торпедо" впервые в сезоне обыграло "Спартак"

"Торпедо" в матче КХЛ обыграло "Спартак" в серии буллитов

Нижегородская команда "Торпедо" обыграла столичный "Спартак" в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра состоялась в Нижнем Новгороде.

И основное время, и овертайм закончились с равным счётом — 1:1. У "Торпедо" шайбу забросил на 9-й минуте Михаил Орлов, а автором победного буллита стал Василий Атанасов. В команде "Спартак" на 17-й минуте забил Илья Ковальчук, который отличился уже во втором матче подряд.

В этом сезоне "Спартак" и "Торпедо" встретились уже в четвёртый раз. До этого красно-белые одержали две гостевые и одну домашнюю победы.

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К слову, забивший гол Ковальчук накануне вышел на лёд в составе столичного ХК "Спартак", с которым заключил контракт до конца сезона.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Анатолий Симоненко
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