"Торпедо" впервые в сезоне обыграло "Спартак"

Нижегородская команда "Торпедо" обыграла столичный "Спартак" в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра состоялась в Нижнем Новгороде.

И основное время, и овертайм закончились с равным счётом — 1:1. У "Торпедо" шайбу забросил на 9-й минуте Михаил Орлов, а автором победного буллита стал Василий Атанасов. В команде "Спартак" на 17-й минуте забил Илья Ковальчук, который отличился уже во втором матче подряд.

В этом сезоне "Спартак" и "Торпедо" встретились уже в четвёртый раз. До этого красно-белые одержали две гостевые и одну домашнюю победы.