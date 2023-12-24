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24 декабря, 13:19

Ковальчук спустя 22 года вновь вышел на лёд за "Спартак"

Ковальчук дебютировал за "Спартак" в матче КХЛ против китайского "Куньлуня"

Илья Ковальчук в красно-белом на льду МСА "Лужники". Обложка © t.me / ХК "Спартак" Москва

Илья Ковальчук в красно-белом на льду МСА "Лужники". Обложка © t.me / ХК "Спартак" Москва

Титулованный российский хоккеист Илья Ковальчук вышел на лёд в составе столичного ХК "Спартак", с которым заключил контракт до конца сезона.

Москвичи на домашнем льду в "Лужниках" во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) схлестнулись с китайским клубом "Куньлунь Ред Стар". Пока ведут красно-белые, счёт 4:2.

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Как уже рассказывал Лайф, о возвращении Ковальчука стало известно в начало декабря. Спортсмен вновь подписал контракт с московским клубом, который он покинул более 20 лет назад. Пополнение состава красно-белые анонсировали во время одной из пауз матча с "Динамо" 5 декабря, запустив видео на медиакубе стадиона "Мегаспорт". Также команду усилили Михаилом Мальцевым, который перешёл в "Спартак" на правах аренды.

Николь Вербер
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