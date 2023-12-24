Ковальчук спустя 22 года вновь вышел на лёд за "Спартак"

Как уже рассказывал Лайф, о возвращении Ковальчука стало известно в начало декабря. Спортсмен вновь подписал контракт с московским клубом, который он покинул более 20 лет назад. Пополнение состава красно-белые анонсировали во время одной из пауз матча с "Динамо" 5 декабря, запустив видео на медиакубе стадиона "Мегаспорт". Также команду усилили Михаилом Мальцевым, который перешёл в "Спартак" на правах аренды.