Ковальчук спустя 22 года вновь вышел на лёд за "Спартак"
Ковальчук дебютировал за "Спартак" в матче КХЛ против китайского "Куньлуня"
Илья Ковальчук в красно-белом на льду МСА "Лужники". Обложка © t.me / ХК "Спартак" Москва
Титулованный российский хоккеист Илья Ковальчук вышел на лёд в составе столичного ХК "Спартак", с которым заключил контракт до конца сезона.
Москвичи на домашнем льду в "Лужниках" во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) схлестнулись с китайским клубом "Куньлунь Ред Стар". Пока ведут красно-белые, счёт 4:2.
Как уже рассказывал Лайф, о возвращении Ковальчука стало известно в начало декабря. Спортсмен вновь подписал контракт с московским клубом, который он покинул более 20 лет назад. Пополнение состава красно-белые анонсировали во время одной из пауз матча с "Динамо" 5 декабря, запустив видео на медиакубе стадиона "Мегаспорт". Также команду усилили Михаилом Мальцевым, который перешёл в "Спартак" на правах аренды.