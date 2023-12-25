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25 декабря, 19:16

СКА в восьмой раз подряд обыграл "Динамо" в Москве

СКА прервал четырёхматчевую серию побед "Динамо" в КХЛ

Хоккейный клуб СКА одержал победу над московским "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в столице и завершилась со счётом 3:2.

Голы в составе победителей на счету Михаила Воробьёва (20-я и 51-я минуты) и Брэндана Лайпсика (39-я). У хозяев отличились Эрик О'Делл (48-я) и Игорь Ожиганов (58-я).

Это восьмое подряд поражение "Динамо" от СКА на своём льду. Команда из столицы не может обыграть петербургский клуб на родной арене с 1 февраля 2021 года.

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"Динамо" прервало серию из четырёх побед подряд, с 62 очками бело-голубые идут на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. СКА набрал 57 очков и вышел на четвёртое место на Западе.

Ранее Лайф писал, что Дамир Жафяров и Никита Евсеев могут разорвать контракты с "Ак Барсом" из-за дискриминации. Заявление в лигу подал их агент, указав на неправомерные действия главного тренера казанцев Зинэтулы Билялетдинова.

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ska.ru

Артур Лапсаков
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