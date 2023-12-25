СКА в восьмой раз подряд обыграл "Динамо" в Москве

Хоккейный клуб СКА одержал победу над московским "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в столице и завершилась со счётом 3:2.

Голы в составе победителей на счету Михаила Воробьёва (20-я и 51-я минуты) и Брэндана Лайпсика (39-я). У хозяев отличились Эрик О'Делл (48-я) и Игорь Ожиганов (58-я).

Это восьмое подряд поражение "Динамо" от СКА на своём льду. Команда из столицы не может обыграть петербургский клуб на родной арене с 1 февраля 2021 года.