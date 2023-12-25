СКА в восьмой раз подряд обыграл "Динамо" в Москве
СКА прервал четырёхматчевую серию побед "Динамо" в КХЛ
Хоккейный клуб СКА одержал победу над московским "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в столице и завершилась со счётом 3:2.
Голы в составе победителей на счету Михаила Воробьёва (20-я и 51-я минуты) и Брэндана Лайпсика (39-я). У хозяев отличились Эрик О'Делл (48-я) и Игорь Ожиганов (58-я).
Это восьмое подряд поражение "Динамо" от СКА на своём льду. Команда из столицы не может обыграть петербургский клуб на родной арене с 1 февраля 2021 года.
"Динамо" прервало серию из четырёх побед подряд, с 62 очками бело-голубые идут на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. СКА набрал 57 очков и вышел на четвёртое место на Западе.
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