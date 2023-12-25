Жафяров и Евсеев могут разорвать контракты с "Ак Барсом" из-за дискриминации

Хоккейный агент игроков клуба "Ак Барс" Никиты Евсеева и Дамира Жафярова пожаловался в КХЛ на главного тренера Зинэтулы Билялетдинова. Он подал заявление о дискриминации.

"Мы подали заявление в лигу на действия главного тренера "Ак Барса" Зинэтулы Билялетдинова. Регламентом лиги такой ход предусмотрен, мы можем обращаться и расторгнуть контракты. <...> Отмечу, что это заявления, поданные Никитой и Дамиром, за их подписями", — приводит его слова "Чемпионат".

Напомним, хоккеисты могут расторгнуть контракт, обратившись в дисциплинарный комитет в связи с невыплатой зарплаты на протяжении более двух месяцев, спортивной дискриминацией или прочими случаями грубого нарушения клубом условий контракта. При этом спортивный агент отметил, что к самому клубу и генеральному менеджеру у его подопечных нет никаких претензий. По его словам, они выполняют все обязательства, в том числе финансовые.