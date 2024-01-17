Нападающему ХК "Сочи" Перевалову порезали коньком лицо во время матча КХЛ
Нападающему клуба "Сочи" Александру Перевалову зарядили коньком в лицо во время матча. Кадр из видео © Telegram / "ХК Сочи, по-братски"
Российскому хоккеисту, нападающему клуба "Сочи" Александру Перевалову порезали лицо во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Ак Барса". Коньком 19-летнему Перевалову зарядил защитник казанского клуба Дмитрий Юдин, находившийся спиной к сопернику.
Спортсмен покинул площадку с помощью медицинской бригады в первом периоде и больше на лёд не выходил, однако в ХК "Сочи" заверили, что переживать не стоит.
"Саша в порядке, как говорится, до свадьбы заживёт", — сообщается в телеграм-канале клуба.
Ранее Лайф рассказывал, как игроку новокузнецкого "Металлурга" Виталию Люлько порезали шею коньком во время матча. По словам главного тренера "Металлурга" Валерия Белова, с игроком всё нормально. Артерия не задета, сосуд зашили.