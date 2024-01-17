Нападающему ХК "Сочи" Перевалову порезали коньком лицо во время матча КХЛ

Российскому хоккеисту, нападающему клуба "Сочи" Александру Перевалову порезали лицо во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Ак Барса". Коньком 19-летнему Перевалову зарядил защитник казанского клуба Дмитрий Юдин, находившийся спиной к сопернику.

Спортсмен покинул площадку с помощью медицинской бригады в первом периоде и больше на лёд не выходил, однако в ХК "Сочи" заверили, что переживать не стоит.

"Саша в порядке, как говорится, до свадьбы заживёт", — сообщается в телеграм-канале клуба.