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17 января, 11:46

Нападающему ХК "Сочи" Перевалову порезали коньком лицо во время матча КХЛ

Нападающему клуба "Сочи" Александру Перевалову зарядили коньком в лицо во время матча. Кадр из видео © Telegram / "ХК Сочи, по-братски"

Нападающему клуба "Сочи" Александру Перевалову зарядили коньком в лицо во время матча. Кадр из видео © Telegram / "ХК Сочи, по-братски"

Российскому хоккеисту, нападающему клуба "Сочи" Александру Перевалову порезали лицо во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Ак Барса". Коньком 19-летнему Перевалову зарядил защитник казанского клуба Дмитрий Юдин, находившийся спиной к сопернику.

Спортсмен покинул площадку с помощью медицинской бригады в первом периоде и больше на лёд не выходил, однако в ХК "Сочи" заверили, что переживать не стоит.

"Саша в порядке, как говорится, до свадьбы заживёт", сообщается в телеграм-канале клуба.

Экс-игрок НХЛ умер в 29 лет после пореза горла коньком во время матча в Англии
Экс-игрок НХЛ умер в 29 лет после пореза горла коньком во время матча в Англии

Ранее Лайф рассказывал, как игроку новокузнецкого "Металлурга" Виталию Люлько порезали шею коньком во время матча. По словам главного тренера "Металлурга" Валерия Белова, с игроком всё нормально. Артерия не задета, сосуд зашили.

Марина Калегина
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