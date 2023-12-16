Игроку новокузнецкого "Металлурга" Люлько порезали шею коньком во время матча

Гостевая встреча регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) между новокузнецким "Металлургом" и казанским "Барсом" не обошлась без происшествий. В ходе второго периода игроку хозяев Виталию Люлько порезали шею коньком.

В одном из игровых моментов хоккеист "Барса" упал у ворот "Металлурга", а его конёк задел Люлько, который находился рядом. Последний тут же сбросил краги, схватился за горло и побежал к скамейке запасных. Там ему оказали первую медицинскую помощь врачи клуба и медицинская бригада. Позже его на носилках увезли с арены.

Момент столкновения хоккеиста "Барса" с соперником, игроком "Металлурга" Виталием Люлько. Видео © t.me / Хоккейная Империя

По словам главного тренера "Металлурга" Валерия Белова, с игроком всё нормально. Артерия не задета, сосуд зашили. Спортсмен остаётся в больнице.

"Тяжёлый момент произошёл. Я с игры вначале этого не увидел, потом в повторе посмотрел: это был неприятный момент — это ещё очень мягко сказано. Вот только что пришла информация: всё нормально, артерия не задета, сосуд зашили. Виталий остаётся здесь, в Казани. Сколько он здесь пробудет, мы пока не знаем. Самое страшное, слава богу, позади. Пожелаем Виталию здоровья", — цитирует Белова пресс-служба новокузнецкого клуба на официальном сайте команды.