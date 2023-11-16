Одноклубник Овечкина оглох на неделю из-за попадания шайбы в голову
Форвард "Вашингтона" Манта оглох из-за попадания шайбы после броска Кузнецова
Энтони Манта. Обложка © ТАСС / AP / Adam Hunger
Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Энтони Манта оглох на одно ухо после того, как в него влетела шайба во время матча против "Флориды Пантерз". Об этом сообщил американский спортивный журналист Том Гулитти.
Матч состоялся 9 ноября и закончился проигрышем столичной команды со счётом 4:3. Шайба попала в 29-летнего канадца после броска российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова. В итоге у Манты случился разрыв барабанной перепонки левого уха.
"Манта сказал, что потерял слух на этом ухе на шесть дней, сейчас он начинает возвращаться. Это всё равно не помешало бы ему играть", — написал Гулитти в соцсети X (бывший Twitter).
Ожидается, что Манта сможет сыграть против "Коламбус Блю Джекетс" в ночь на воскресенье, 19 ноября.
Ранее Лайф сообщал, что в Британии арестовали канадского хоккеиста клуба "Шеффилд Стилерс" Мэтта Петгрейва, который порезал коньком шею сопернику из "Ноттингем Пантерс", из-за чего тот скончался. Сам инцидент, напомним, произошёл 28 октября во время матча Кубка вызова EIHL. Погибшему хоккеисту было всего 29 лет.