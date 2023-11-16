Одноклубник Овечкина оглох на неделю из-за попадания шайбы в голову

Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Энтони Манта оглох на одно ухо после того, как в него влетела шайба во время матча против "Флориды Пантерз". Об этом сообщил американский спортивный журналист Том Гулитти.

Матч состоялся 9 ноября и закончился проигрышем столичной команды со счётом 4:3. Шайба попала в 29-летнего канадца после броска российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова. В итоге у Манты случился разрыв барабанной перепонки левого уха.

"Манта сказал, что потерял слух на этом ухе на шесть дней, сейчас он начинает возвращаться. Это всё равно не помешало бы ему играть", — написал Гулитти в соцсети X (бывший Twitter).