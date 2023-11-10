Шведский хоккеист одним ударом отправил Малкина в нокдаун во время матча НХЛ

"Питтсбург Пингвинз" в пятницу, 10 ноября, обыграл на выезде "Лос-Анджелес Кингз" (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Несмотря на большое количество голов, одним из самых ярких моментов игры стал конфликт между игроками во время матча.

Шведский хоккеист отправил Малкина в нокдаун во время матча. Видео © Telegram / Сенча со льдом

Так, по ходу игры шведский форвард "Кингз" Адриан Кемпе вступил в конфликт с защитником "Пингвинз" Крисом Летангом. Российский нападающий "пингвинов" Евгений Малкин решил вступиться за партнёра, но тут же был отправлен в нокдаун. Кемпе левой рукой ударил его в голову, после чего россиянин упал на лёд. Малкин с трудом смог встать, а швед был наказан арбитрами и покинул площадку.

Евгений Малкин выступает за "Питтсбург" с 2006 года. В составе клуба он трижды побеждал в Кубке Стэнли, также вместе с российской сборной дважды выигрывал чемпионат мира.