Переходящий в ЦСКА Круговой сослан в дубль "Зенита"

Московский ЦСКА объявил о трансфере защитника "Зенита" Данилы Кругового. 25-летний футболист присоединится к армейцам летом текущего года.

Контракт игрока рассчитан до конца сезона 2027/28 и предусматривает опцию продления ещё на сезон.

После того как о переходе игрока было объявлено официально, "Зенит" сообщил о переводе Кругового в "Зенит-2", который выступает во Второй лиге. Там он будет доигрывать сезон.

Круговой является воспитанником "Зенита". Он провёл за первую команду 105 матчей, забив два гола и отдав девять результативных передач. В составе петербургского клуба он трижды становился чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.