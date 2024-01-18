Переходящий в ЦСКА Круговой сослан в дубль "Зенита"
Данил Круговой. Обложка © t.me / Футбольный клуб "Зенит"
Московский ЦСКА объявил о трансфере защитника "Зенита" Данилы Кругового. 25-летний футболист присоединится к армейцам летом текущего года.
Контракт игрока рассчитан до конца сезона 2027/28 и предусматривает опцию продления ещё на сезон.
После того как о переходе игрока было объявлено официально, "Зенит" сообщил о переводе Кругового в "Зенит-2", который выступает во Второй лиге. Там он будет доигрывать сезон.
Круговой является воспитанником "Зенита". Он провёл за первую команду 105 матчей, забив два гола и отдав девять результативных передач. В составе петербургского клуба он трижды становился чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.
Ранее Лайф рассказывал, что ФК "Сочи" и нападающий Иван Игнатьев расторгли контракт. За первую половину текущего сезона 25-летний Игнатьев поучаствовал в 18 матчах во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну голевую передачу.