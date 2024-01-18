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18 января, 01:21

Отказавший сборной России футболист перешёл в бывший клуб Черчесова

Полузащитник сборной Армении Севикян перешёл из "Пари НН" в "Ференцварош"

Эдгар Севикян. Обложка t.me / ФК "Пари Нижний Новгород"

Эдгар Севикян. Обложка t.me / ФК "Пари Нижний Новгород"

Полузащитник сборной Армении Эдгар Севикян перешёл из "Пари Нижний Новгород" в "Ференцварош". Венгерский клуб воспользовался опцией выкупа игрока за 1,1 миллиона евро.

Информация о трансфере опубликована на сайте российского клуба. При этом сроки контракта 22-летнего игрока с новой командой не уточняются.

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Напомним, до лета 2023 года главным тренером "Ференцвароша" был Станислав Черчесов, однако он был уволен после вылета команды из Лиги чемпионов.

Ранее Лайф рассказывал, что Эдгар Севикян отказался выступать за сборную России после того, как получил вызов в национальную команду. Тогда футболист объяснил, что уже принял решение выступать за сборную Армении, куда вскоре получил вызов.

Артур Лапсаков
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