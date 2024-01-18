Отказавший сборной России футболист перешёл в бывший клуб Черчесова

Полузащитник сборной Армении Эдгар Севикян перешёл из "Пари Нижний Новгород" в "Ференцварош". Венгерский клуб воспользовался опцией выкупа игрока за 1,1 миллиона евро.

Информация о трансфере опубликована на сайте российского клуба. При этом сроки контракта 22-летнего игрока с новой командой не уточняются.

Напомним, до лета 2023 года главным тренером "Ференцвароша" был Станислав Черчесов, однако он был уволен после вылета команды из Лиги чемпионов.