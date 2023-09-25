Игрок "Пари НН" вызван в сборную Армении после отказа выступать за Россию

Российский футболист, полузащитник клуба "Пари Нижний Новгород" Эдгар Севикян получил все необходимые документы для выступления за сборную Армении. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе армянской Федерации футбола.

В октябре сборная Армении сыграет против Латвии (в рамках отбора на чемпионат Европы – 2024) и Северной Македонии (товарищеский матч). Даты обеих игр уже известны — это 12 и 17 октября. Выйдет ли на поле Севикян хоть в одной из них, пока не известно.

Напомним, что в конце минувшего лета 22-летний Севикян отказался от вызова в сборную России ради выступления за Армению. В текущем сезоне он успел провести девять матчей в Российской премьер-лиге за "Пари НН" и забить три гола.