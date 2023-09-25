Игрок "Пари НН" вызван в сборную Армении после отказа выступать за Россию
Отказавшийся выступать за Россию футболист Севикян вызван в сборную Армении
Российский футболист, полузащитник клуба "Пари Нижний Новгород" Эдгар Севикян получил все необходимые документы для выступления за сборную Армении. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе армянской Федерации футбола.
В октябре сборная Армении сыграет против Латвии (в рамках отбора на чемпионат Европы – 2024) и Северной Македонии (товарищеский матч). Даты обеих игр уже известны — это 12 и 17 октября. Выйдет ли на поле Севикян хоть в одной из них, пока не известно.
Напомним, что в конце минувшего лета 22-летний Севикян отказался от вызова в сборную России ради выступления за Армению. В текущем сезоне он успел провести девять матчей в Российской премьер-лиге за "Пари НН" и забить три гола.
А ранее Лайф писал, что чемпион России конькобежец Владимир Семирунний будет выступать за сборную Польши. Он объяснил своё решение тем, что пришло время "сделать важнейший шаг в развитии как спортсмена" и что ему "необходима международная практика".
Эдгар Севикян. Обложка © ФК "Пари Нижний Новгород"