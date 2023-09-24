Прыгуны в воду Мялин и Качанов поедут на Азиатские игры от Узбекистана

Чемпион Универсиады 2015 года Игорь Мялин и серебряный призёр Международного фестиваля университетского спорта Вячеслав Качанов поедут выступать за сборную Узбекистана по прыжкам в воду на Азиатских играх в китайском Ханчжоу. Это можно узнать из заявочных списков участников соревнований, сообщает ТАСС.