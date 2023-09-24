Прыгуны в воду Мялин и Качанов поедут на Азиатские игры от Узбекистана
Чемпион Универсиады 2015 года Игорь Мялин и серебряный призёр Международного фестиваля университетского спорта Вячеслав Качанов поедут выступать за сборную Узбекистана по прыжкам в воду на Азиатских играх в китайском Ханчжоу. Это можно узнать из заявочных списков участников соревнований, сообщает ТАСС.
11 августа 27-летний Мялин и 20-летний Качанов были исключены из списка кандидатов в основной состав сборной команды РФ. Они стали единственными представителями Узбекистана, кто поедет на Азиатские игры на соревнования по прыжкам в воду.
Напомним, Азиатские игры проходят в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. В июле генеральный директор Олимпийского совета Азии Хусейн аль-Мусаллам сообщил, что спортсменов из России и Белоруссии допустят до игр в нейтральном статусе, им выделят 500 квот. Однако Россия так и не получила официальных приглашений на соревнования. МОК позже объявил невозможным участие россиян и белорусов в Азиатских играх 2023 года.
ТАСС / Донат Сорокин