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24 сентября, 12:02

Прыгуны в воду Мялин и Качанов поедут на Азиатские игры от Узбекистана

Чемпион Универсиады 2015 года Игорь Мялин и серебряный призёр Международного фестиваля университетского спорта Вячеслав Качанов поедут выступать за сборную Узбекистана по прыжкам в воду на Азиатских играх в китайском Ханчжоу. Это можно узнать из заявочных списков участников соревнований, сообщает ТАСС.

11 августа 27-летний Мялин и 20-летний Качанов были исключены из списка кандидатов в основной состав сборной команды РФ. Они стали единственными представителями Узбекистана, кто поедет на Азиатские игры на соревнования по прыжкам в воду.

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Напомним, Азиатские игры проходят в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. В июле генеральный директор Олимпийского совета Азии Хусейн аль-Мусаллам сообщил, что спортсменов из России и Белоруссии допустят до игр в нейтральном статусе, им выделят 500 квот. Однако Россия так и не получила официальных приглашений на соревнования. МОК позже объявил невозможным участие россиян и белорусов в Азиатских играх 2023 года.

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Александра Мышляева
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