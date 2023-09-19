Чемпион-конькобежец из России решил выступать за Польшу

Чемпион России по конькобежному спорту Владимир Семирунний переходит в сборную Польши и уже приступил к тренировке перед сезоном. Об этом он сообщил в беседе с "Матч ТВ".

Конькобежец поблагодарил за подготовку российских тренеров и свой регион — Свердловскую область. Он объяснил, что пришло время "сделать важнейший шаг в развитии как спортсмена и необходима международная практика".