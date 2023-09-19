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19 сентября, 00:02

Чемпион-конькобежец из России решил выступать за Польшу

Чемпион России конькобежец Владимир Семирунний будет выступать за сборную Польши

<p>Конькобежец Владимир Семирунний. © ТАСС / Максим Киселёв</p>

Конькобежец Владимир Семирунний. © ТАСС / Максим Киселёв

Чемпион России по конькобежному спорту Владимир Семирунний переходит в сборную Польши и уже приступил к тренировке перед сезоном. Об этом он сообщил в беседе с "Матч ТВ".

Конькобежец поблагодарил за подготовку российских тренеров и свой регион — Свердловскую область. Он объяснил, что пришло время "сделать важнейший шаг в развитии как спортсмена и необходима международная практика".

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Владимиру Семирунному 20 лет. Он чемпион России 2022 года на дистанции 10 тысяч метров. В 2023-м стал серебряным призёром чемпионата России в классическом многоборье. Также ему принадлежит рекорд страны среди юниоров на дистанции 3 тысячи метров.

А ранее президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении гражданства фигуристки Маргариты Дробязко. Ранее она участвовала в шоу Татьяны Навки, которое проходило в России, чем вызвала большое негодование у литовских властей. Они потребовали, чтобы бывшая спортсменка порвала все связи с РФ, но Дробязко отказалась это делать. "Предательство не мой путь", — подчеркнула она. Родившаяся в Москве фигуристка получила гражданство Литвы в 1993 году.

Лариса Сафронова
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