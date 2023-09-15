"Не мой путь": Фигуристка Дробязко заявила, что не пойдёт на предательство России ради Литвы

Родившаяся в России фигуристка Маргарита Дробязко не станет сохранять паспорт гражданки Литвы ценой предательства РФ. Об этом спортсменка заявила в соцсетях.

"Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство, ценой которого ничто не должно покупаться", — написала она.

Фигуристка подчеркнула, что власти Литвы не смогут вычеркнуть заслуги Дробязко и её супруга Повиласа Ванагаса и вырвать любовь у зрителей. По словам спортсменки, её деятельность не несёт политических манифестов.