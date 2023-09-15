"Не мой путь": Фигуристка Дробязко заявила, что не пойдёт на предательство России ради Литвы
Фигуристка Дробязко отказалась предавать РФ ради сохранения литовского паспорта
Родившаяся в России фигуристка Маргарита Дробязко не станет сохранять паспорт гражданки Литвы ценой предательства РФ. Об этом спортсменка заявила в соцсетях.
"Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство, ценой которого ничто не должно покупаться", — написала она.
Фигуристка подчеркнула, что власти Литвы не смогут вычеркнуть заслуги Дробязко и её супруга Повиласа Ванагаса и вырвать любовь у зрителей. По словам спортсменки, её деятельность не несёт политических манифестов.
Напомним, в конце июля МВД Литвы заявило о намерении лишить гражданства Дробязко из-за участия в ледовом шоу Татьяны Навки. По данным ведомства, этот проект "способствует формированию образа России как великой страны". При этом в МВД сочли, что муж Дробязко, литовский фигурист Повилас Ванагас, не может быть лишён гражданства. Кроме того, фигуристов исключили из списка кавалеров ордена Гедиминаса пятой степени, несмотря на колоссальные заслуги — призёрство чемпионатов мира и Европы в танцах на льду и участие в пяти Олимпиадах.
ТАСС / Владимир Гердо