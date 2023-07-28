МВД Литвы хочет лишить гражданства фигуристку Дробязко из-за участия в шоу Навки
МВД Литвы рекомендовало лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко из-за выступления в ледовом шоу Татьяны Навки. Такая информация размещена в пятницу на сайте ведомства. Спортсменке вменяют, что участвует в проектах, которые "способствуют формированию образа России как великой страны".
При этом в ведомстве сочли, что муж Дробязко, литовский фигурист Повилас Ванагас, не может быть лишен гражданства, поскольку оно для него является единственным.
Ранее Лайф рассказывал, как фигуриста с Украины наказали за участие в российском шоу — его лишили государственной стипендии. К слову, Дробязко и Ванагас тоже уже пострадали из-за санкций со стороны Литвы. Пару фигуристов исключили из списка кавалеров ордена Гедиминаса пятой степени, несмотря на колоссальные заслуги — призёрство чемпионатов мира и Европы в танцах на льду и участие в пяти Олимпиадах.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов