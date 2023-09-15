Отказавшуюся предавать Россию фигуристку Дробязко лишили гражданства Литвы
Президент Литвы Науседа подписал указ о лишении гражданства фигуристки Дробязко
Фигуристка Маргарита Дробязко © ТАСС / Анна Салынская
Знаменитую фигуристку Маргариту Дробязко лишили гражданства Литвы. Соответствующий документ подписал президент страны Гитанас Науседа, сообщает агентство ELTA.
"Да, сегодня президент подписал соответствующий указ", — сообщил советник президента Литвы Ридас Ясюленис.
Маргарита Дробязко — тринадцатикратная чемпионка Литвы (1992–2002, 2005, 2006), двукратный призёр чемпионатов Европы (2000, 2006), призёр чемпионата мира (2000) в танцах на льду. Вместе со своим партнёром Повиласом Ванагасом она участвовала в пяти Олимпийских играх (1992, 1994, 1998, 2002, 2006).
Напомним, в конце июля МВД Литвы заявило о намерении лишить гражданства Дробязко из-за участия в ледовом шоу Татьяны Навки. Как прокомментировали в министерстве, этот проект "способствует формированию образа России как великой страны". При этом в МВД сочли, что муж Дробязко, её бывший партнёр в танцах на льду фигурист Повилас Ванагас, не может быть лишён гражданства. Помимо этого, фигуристов исключили из списка кавалеров ордена Гедиминаса пятой степени, несмотря на колоссальные заслуги в мире спорта. Сегодня же Маргарита Дробязко заявила, что не пойдёт на предательство России ради Литвы.