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15 сентября, 14:32

Отказавшуюся предавать Россию фигуристку Дробязко лишили гражданства Литвы

Президент Литвы Науседа подписал указ о лишении гражданства фигуристки Дробязко

<p>Фигуристка Маргарита Дробязко © ТАСС / Анна Салынская</p>

Фигуристка Маргарита Дробязко © ТАСС / Анна Салынская

Знаменитую фигуристку Маргариту Дробязко лишили гражданства Литвы. Соответствующий документ подписал президент страны Гитанас Науседа, сообщает агентство ELTA.

"Да, сегодня президент подписал соответствующий указ", — сообщил советник президента Литвы Ридас Ясюленис.

Маргарита Дробязко — тринадцатикратная чемпионка Литвы (1992–2002, 2005, 2006), двукратный призёр чемпионатов Европы (2000, 2006), призёр чемпионата мира (2000) в танцах на льду. Вместе со своим партнёром Повиласом Ванагасом она участвовала в пяти Олимпийских играх (1992, 1994, 1998, 2002, 2006).

"Не мой путь": Фигуристка Дробязко заявила, что не пойдёт на предательство России ради Литвы

"Не мой путь": Фигуристка Дробязко заявила, что не пойдёт на предательство России ради Литвы

Напомним, в конце июля МВД Литвы заявило о намерении лишить гражданства Дробязко из-за участия в ледовом шоу Татьяны Навки. Как прокомментировали в министерстве, этот проект "способствует формированию образа России как великой страны". При этом в МВД сочли, что муж Дробязко, её бывший партнёр в танцах на льду фигурист Повилас Ванагас, не может быть лишён гражданства. Помимо этого, фигуристов исключили из списка кавалеров ордена Гедиминаса пятой степени, несмотря на колоссальные заслуги в мире спорта. Сегодня же Маргарита Дробязко заявила, что не пойдёт на предательство России ради Литвы.

Никита Никонов
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