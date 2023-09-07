Журова высказалась о сменивших спортивное гражданство российских олимпийцах

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова не видит ничего страшного в том, что 100 атлетов из России, среди которых 55 представляют олимпийские виды спорта, сменили спортивное гражданство.

"Мы просто до этого никогда их не считали, давайте быть честными. До 2023 года мы такой статистики не вели. Допускаю, что было даже больше спортсменов, которые переходили в другие страны. Потому что это и юниоры, и другие малоизвестные атлеты, не входящие в сборные команды…" — объяснила Журова в беседе с kp.ru.

Она добавила, что подобные случаи могли быть среди лучших российских спортсменов, но их насчитывались единицы, и в основном атлеты уезжали в бывшие советские республики, при этом подсчёта никто не вёл. Вся разница по сравнению с нынешней ситуацией в том, что теперь такие случаи стали считать. На количестве хороших спортсменов в России тенденция смены спортивного гражданства атлетами вряд ли сильно скажется.