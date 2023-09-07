Журова высказалась о сменивших спортивное гражданство российских олимпийцах
Депутат Журова — о смене спортивного гражданства атлетами: Раньше их не считали
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова не видит ничего страшного в том, что 100 атлетов из России, среди которых 55 представляют олимпийские виды спорта, сменили спортивное гражданство.
"Мы просто до этого никогда их не считали, давайте быть честными. До 2023 года мы такой статистики не вели. Допускаю, что было даже больше спортсменов, которые переходили в другие страны. Потому что это и юниоры, и другие малоизвестные атлеты, не входящие в сборные команды…" — объяснила Журова в беседе с kp.ru.
Она добавила, что подобные случаи могли быть среди лучших российских спортсменов, но их насчитывались единицы, и в основном атлеты уезжали в бывшие советские республики, при этом подсчёта никто не вёл. Вся разница по сравнению с нынешней ситуацией в том, что теперь такие случаи стали считать. На количестве хороших спортсменов в России тенденция смены спортивного гражданства атлетами вряд ли сильно скажется.
Напомним, ранее в Минспорте сообщили, что спортивное гражданство сменили 55 российских атлетов, занимавшихся олимпийскими видами спорта. Замглавы министерства отметил, что ведомство работает над повышением мотивации спортсменов и заключает с ними эффективные договора.