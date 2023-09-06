В России пересчитали сменивших спортивное гражданство олимпийцев
Минспорт: 55 российских олимпийцев сменили спортивное гражданство
Спортивное гражданство сменили 55 российских атлетов, занимавшихся олимпийскими видами спорта. Об этом на заседании коллегии Минспорта сообщил заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов.
"55 спортсменов у нас сменили гражданство по олимпийским видам, вместе с неолимпийскими — более 100. Мы повышаем мотивацию спортсменов, заключаем с ними эффективные договоры", — сказал Морозов.
Замглавы министерства добавил, что ведётся работа и над тем, чтобы спортивные федерации могли оперативно получать информацию о намерении спортсменов сменить гражданство. Кроме того, целью ведомства является снижение количества случаев смены спортивного гражданства россиянами, к которому наметилась явная тенденция.
К слову, это уже пять именитых российских шахматистов сменили спортивное гражданство. Последним стал Никита Витюгов, который теперь будет выступать за Англию. Ранее за Словению решили выступать Владимир Федосеев и Антон Демченко, Алексей Сарана теперь представляет Сербию, а Санан Сюгиров — Венгрию.
ТАСС / Владимир Гердо