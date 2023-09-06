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6 сентября, 15:24

В России пересчитали сменивших спортивное гражданство олимпийцев

Минспорт: 55 российских олимпийцев сменили спортивное гражданство

Спортивное гражданство сменили 55 российских атлетов, занимавшихся олимпийскими видами спорта. Об этом на заседании коллегии Минспорта сообщил заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов.

"55 спортсменов у нас сменили гражданство по олимпийским видам, вместе с неолимпийскими более 100. Мы повышаем мотивацию спортсменов, заключаем с ними эффективные договоры", — сказал Морозов.

Замглавы министерства добавил, что ведётся работа и над тем, чтобы спортивные федерации могли оперативно получать информацию о намерении спортсменов сменить гражданство. Кроме того, целью ведомства является снижение количества случаев смены спортивного гражданства россиянами, к которому наметилась явная тенденция.

Дочери Тутберидзе с мужем разрешили сменить спортивное гражданство

Дочери Тутберидзе с мужем разрешили сменить спортивное гражданство

К слову, это уже пять именитых российских шахматистов сменили спортивное гражданство. Последним стал Никита Витюгов, который теперь будет выступать за Англию. Ранее за Словению решили выступать Владимир Федосеев и Антон Демченко, Алексей Сарана теперь представляет Сербию, а Санан Сюгиров — Венгрию.

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ТАСС / Владимир Гердо

Юрий Лысенко
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