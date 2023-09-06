В России пересчитали сменивших спортивное гражданство олимпийцев

Спортивное гражданство сменили 55 российских атлетов, занимавшихся олимпийскими видами спорта. Об этом на заседании коллегии Минспорта сообщил заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов.

"55 спортсменов у нас сменили гражданство по олимпийским видам, вместе с неолимпийскими — более 100. Мы повышаем мотивацию спортсменов, заключаем с ними эффективные договоры", — сказал Морозов.