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29 августа, 17:53

Ещё один российский шахматист решил выступать за другую страну

Российский шахматист Витюгов сменил спортивное гражданство на английское

<p>Никита Витюгов. Обложка © ТАСС / Евгений Епанчинцев</p>

Никита Витюгов. Обложка © ТАСС / Евгений Епанчинцев

Российский шахматист Никита Витюгов сменил спортивное гражданство и теперь будет представлять Англию. Информация об этом опубликована на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

У 36-летнего Витюгова 25-е место в рейтинге FIDE. Он является двукратным победителем командного чемпионата мира в составе сборной России, а также входил в состав команды ведущего российского гроссмейстера Яна Непомнящего при подготовке к матчу за шахматную корону в 2021 году.

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К слову, это уже пятый именитый российский шахматист, сменивший спортивное гражданство. Ранее за Словению решили выступать Владимир Федосеев и Антон Демченко, Алексей Сарана теперь представляет Сербию, а Санан Сюгиров — Венгрию.

Наталья Исакова
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