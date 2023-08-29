Ещё один российский шахматист решил выступать за другую страну
Российский шахматист Витюгов сменил спортивное гражданство на английское
Никита Витюгов. Обложка © ТАСС / Евгений Епанчинцев
Российский шахматист Никита Витюгов сменил спортивное гражданство и теперь будет представлять Англию. Информация об этом опубликована на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).
У 36-летнего Витюгова 25-е место в рейтинге FIDE. Он является двукратным победителем командного чемпионата мира в составе сборной России, а также входил в состав команды ведущего российского гроссмейстера Яна Непомнящего при подготовке к матчу за шахматную корону в 2021 году.
К слову, это уже пятый именитый российский шахматист, сменивший спортивное гражданство. Ранее за Словению решили выступать Владимир Федосеев и Антон Демченко, Алексей Сарана теперь представляет Сербию, а Санан Сюгиров — Венгрию.