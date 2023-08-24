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24 августа, 10:37

Ещё один российский шахматист сменил спортивное гражданство

Российский шахматист Сюгиров сменил спортивное гражданство на венгерское

<p>Шахматист Санан Сюгиров. Обложка © Getty Images / Foto Olimpik</p>

Шахматист Санан Сюгиров. Обложка © Getty Images / Foto Olimpik

Российский шахматист Санан Сюгиров сменил спортивное гражданство и теперь будет представлять Венгрию. Информация об этом опубликована на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

У 30-летнего шахматиста 31-е место в рейтинге FIDE. Сюгиров является серебряным призёром чемпионата России (2022), победителем Высшей лиги чемпионата России (2022) и бронзовым призёром чемпионата Европы (2018).

Это уже четвёртый российский гроссмейстер, сменивший спортивное гражданство. Ранее за Словению решили выступать Владимир Федосеев и Антон Демченко, а Алексей Сарана теперь представляет Сербию.

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А ранее чешский хоккеист Остап Сафин отказался от гражданства родной страны, подписав контракт с тольяттинской "Ладой". Теперь спортсмен не будет считаться легионером в Континентальной хоккейной лиге.

Наталья Исакова
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