Ещё один российский шахматист сменил спортивное гражданство

Российский шахматист Санан Сюгиров сменил спортивное гражданство и теперь будет представлять Венгрию. Информация об этом опубликована на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

У 30-летнего шахматиста 31-е место в рейтинге FIDE. Сюгиров является серебряным призёром чемпионата России (2022), победителем Высшей лиги чемпионата России (2022) и бронзовым призёром чемпионата Европы (2018).

Это уже четвёртый российский гроссмейстер, сменивший спортивное гражданство. Ранее за Словению решили выступать Владимир Федосеев и Антон Демченко, а Алексей Сарана теперь представляет Сербию.