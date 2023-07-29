Российский шахматист Демченко сменил спортивное гражданство на словенское

Российский шахматист Антон Демченко сменил спортивное гражданство и теперь будет представлять Словению. Информация об этом опубликована на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

У 35-летнего шахматиста 137-е место в рейтинге FIDE. Он чемпион Европы 2021 года.

Это уже второй российский гроссмейстер, сменивший спортивное гражданство. Ранее на этой неделе за Словению решил выступать Владимир Федосеев.