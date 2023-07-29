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29 июля, 01:43

Российский шахматист Демченко сменил спортивное гражданство на словенское

<p>Антон Демченко. Обложка © <a href="https://ratings.fide.com/profile/4160258" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Международная шахматная федерация</a></p>

Антон Демченко. Обложка © Международная шахматная федерация

Российский шахматист Антон Демченко сменил спортивное гражданство и теперь будет представлять Словению. Информация об этом опубликована на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

У 35-летнего шахматиста 137-е место в рейтинге FIDE. Он чемпион Европы 2021 года.

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Это уже второй российский гроссмейстер, сменивший спортивное гражданство. Ранее на этой неделе за Словению решил выступать Владимир Федосеев.

А ранее чешский хоккеист Остап Сафин отказался от гражданства родной страны, подписав контракт с тольяттинской "Ладой". Теперь спортсмен не будет считаться легионером в Континентальной хоккейной лиге.

Лариса Сафронова
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