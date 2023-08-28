Сменившая гражданство пловчиха предложила хейтерам поцеловать её в пятую точку

Чемпионка России по плаванию Софья Сподаренко, которая недавно сменила спортивное гражданство на казахстанское, ответила на критику в свой адрес по данному поводу. Так, в своём микроблоге 25-летняя спортсменка опубликовала неприличное фото, предложив всем недовольным поцеловать её в пятую точку.

"Меня тут спросили, как я перенесла хейт, связанный с моим переходом. А я такая: "Какой хейт?" Мне дали добро на почитать комменты. У меня броня от любого говна", — написала пловчиха.

Софья Сподаренко родилась в Усть-Каменогорске, но плаванием начала заниматься в Тюмени. Является чемпионкой России 2018 года на дистанции 50 метров баттерфляем.