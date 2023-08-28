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28 августа, 18:51

Сменившая гражданство пловчиха предложила хейтерам поцеловать её в пятую точку

Сменившая гражданство пловчиха Сподаренко ответила на обвинения в предательстве

<p>Софья Сподаренко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sofyaspodarenko</p>

Софья Сподаренко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sofyaspodarenko

Чемпионка России по плаванию Софья Сподаренко, которая недавно сменила спортивное гражданство на казахстанское, ответила на критику в свой адрес по данному поводу. Так, в своём микроблоге 25-летняя спортсменка опубликовала неприличное фото, предложив всем недовольным поцеловать её в пятую точку.

"Меня тут спросили, как я перенесла хейт, связанный с моим переходом. А я такая: "Какой хейт?" Мне дали добро на почитать комменты. У меня броня от любого говна", — написала пловчиха.

Софья Сподаренко родилась в Усть-Каменогорске, но плаванием начала заниматься в Тюмени. Является чемпионкой России 2018 года на дистанции 50 метров баттерфляем.

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Ранее Лайф сообщал, что чешский хоккеист Остап Сафин отказался от гражданства родной страны, подписав контракт с тольяттинской "Ладой". Теперь спортсмен не будет считаться легионером в Континентальной хоккейной лиге.

Наталья Исакова
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