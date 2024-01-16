Легенда "Ромы" сменила Моуринью на посту главного тренера клуба

Как утверждается, контракт 40-летнего Де Росси с "Ромой" рассчитан до конца нынешнего сезона. Отметим, что итальянец является настоящей легендой клуба: в период игровой карьеры он выступал за римскую команду с 2002 по 2019 год. В составе "Ромы" он провёл 616 матчей, забил 63 гола и отдал 60 голевых передач. В настоящее время команда занимает девятое место в чемпионате Италии, имея в активе 29 очков после 20 туров.