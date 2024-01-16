ФИФА назвала лучшего тренера 2023 года

Возглавляющий английский "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола был назван лучшим тренером 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Торжественная церемония состоялась в минувший понедельник, 15 января, в Лондоне. Среди других номинантов на эту награду были бывший тренер "Наполи" Лучано Спаллетти и Симоне Индзаги из миланского "Интера".

В прошлом сезоне "Манчестер Сити" под руководством испанца выиграл Лигу чемпионов, а также чемпионат и Кубок Англии. Помимо этого, в августе 2023 года британский клуб завоевал Суперкубок УЕФА, а в декабре стал победителем клубного чемпионата мира.