Россиянина признали лучшим полузащитником года в чемпионате Финляндии
Евгения Башкирова признали лучшим полузащитником сезона в чемпионате Финляндии
Евгений Башкиров. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Российский футболист Евгений Башкиров признан лучшим полузащитником сезона в Вейккауслиге. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Финляндии.
Выступающий за ВПС 32-летний россиянин в минувшем сезоне отметился тремя голами и двумя результативными передачами в 21 матче. Башкиров играет за финский клуб с марта 2023 года, его контракт рассчитан до 2025-го.
Россиянин является воспитанником петербургского "Зенита". Выступал за "Рубин", "Крылья Советов", "Томь" и польский клуб "Заглембе".
Ранее стало известно, что УЕФА не допустил сборную России по футболу до жеребьёвки Лиги наций – 2024/2025, которая пройдёт 8 февраля 2024 года в Париже. В турнире примут участие 54 команды, в том числе сборные Израиля, Украины и Белоруссии.