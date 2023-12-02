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2 декабря, 16:55

Россиянина признали лучшим полузащитником года в чемпионате Финляндии

Евгения Башкирова признали лучшим полузащитником сезона в чемпионате Финляндии

<p>Евгений Башкиров. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Евгений Башкиров. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Российский футболист Евгений Башкиров признан лучшим полузащитником сезона в Вейккауслиге. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Финляндии.

Выступающий за ВПС 32-летний россиянин в минувшем сезоне отметился тремя голами и двумя результативными передачами в 21 матче. Башкиров играет за финский клуб с марта 2023 года, его контракт рассчитан до 2025-го.

Россиянин является воспитанником петербургского "Зенита". Выступал за "Рубин", "Крылья Советов", "Томь" и польский клуб "Заглембе".

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Наталья Исакова
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