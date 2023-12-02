Россиянина признали лучшим полузащитником года в чемпионате Финляндии

Российский футболист Евгений Башкиров признан лучшим полузащитником сезона в Вейккауслиге. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Финляндии.

Выступающий за ВПС 32-летний россиянин в минувшем сезоне отметился тремя голами и двумя результативными передачами в 21 матче. Башкиров играет за финский клуб с марта 2023 года, его контракт рассчитан до 2025-го.

Россиянин является воспитанником петербургского "Зенита". Выступал за "Рубин", "Крылья Советов", "Томь" и польский клуб "Заглембе".