Моуринью официально покинул пост главного тренера футбольного клуба "Рома"

Моуринью возглавил "Рому" в 2021 году, под его руководством клуб стал победителем Лиги конференций в 2022 году. В этом сезоне команда занимает девятое место в чемпионате Италии, имея в активе 29 очков после 20 туров. Руководство клуба поблагодарило португальца за работу и пожелало Моуринью и его штабу успехов в будущем.