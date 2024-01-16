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16 января, 08:56

Моуринью официально покинул пост главного тренера футбольного клуба "Рома"

Португальский специалист Жозе Моуринью официально покинул пост главного тренера футбольного клуба "Рома". Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.

Моуринью возглавил "Рому" в 2021 году, под его руководством клуб стал победителем Лиги конференций в 2022 году. В этом сезоне команда занимает девятое место в чемпионате Италии, имея в активе 29 очков после 20 туров. Руководство клуба поблагодарило португальца за работу и пожелало Моуринью и его штабу успехов в будущем.

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Ранее Лайф писал, что возглавляющий английский "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола был назван лучшим тренером 2023 года по версии ФИФА. Торжественная церемония состоялась 15 января в Лондоне.

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ТАСС / AP / Andrew Medichini

Иван Косицын
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