Месси обошел Холанда и Мбаппе в борьбе за титул лучшего игрока года

Капитан сборной Аргентины по футболу и нападающий американского клуба "Интер Майами" Лионель Месси второй год подряд и третий раз в карьере стал лучшим игроком года по версии Международной ассоциации футбола (ФИФА).

За этот титул с аргентинцем боролись нападающий английского "Манчестер Сити" норвежец Эрлинг Холанд и французский форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе. Месси удалось обойти своих конкурентов благодаря большему количеству голосов капитанов национальных сборных.

На сегодняшний день капитан сборной Аргентины является одним из самых титулованных футболистов в истории. Этот трофей стал для него уже 44-м в профессиональной карьере.