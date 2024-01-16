Месси обошел Холанда и Мбаппе в борьбе за титул лучшего игрока года
ФИФА в третий раз признала Мессии лучшим игроком года
Капитан сборной Аргентины по футболу и нападающий американского клуба "Интер Майами" Лионель Месси. Обложка © Getty Images / Marcos Brindicci
Капитан сборной Аргентины по футболу и нападающий американского клуба "Интер Майами" Лионель Месси второй год подряд и третий раз в карьере стал лучшим игроком года по версии Международной ассоциации футбола (ФИФА).
За этот титул с аргентинцем боролись нападающий английского "Манчестер Сити" норвежец Эрлинг Холанд и французский форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе. Месси удалось обойти своих конкурентов благодаря большему количеству голосов капитанов национальных сборных.
На сегодняшний день капитан сборной Аргентины является одним из самых титулованных футболистов в истории. Этот трофей стал для него уже 44-м в профессиональной карьере.
Напомним, что в прошлом году Месси также становился лучшим игроком года по версии ФИФА. Вместе с ним на это звание претендовали игравший тогда за "Реал" и впоследствии перешедший в "Аль-Иттихад" Карим Бензема и, как и в этом году, Килиан Мбаппе.