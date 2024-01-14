"Сочи" расстался с Игнатьевым

Нападающий Иван Игнатьев покидает ФК "Сочи", к которому присоединился летом 2023 года. Об этом заявила пресс-служба клуба в воскресенье, 14 января.

"Нападающий Иван Игнатьев покидает футбольный клуб "Сочи". Трудовое соглашение с игроком расторгнуто по обоюдному согласию сторон", — отметили там.

За первую половину текущего сезона 25-летний Игнатьев поучаствовал в 18 матчах во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Также в клубе заявили, что на правах аренды в "Сочи" перешёл 30-летний защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков. "Сочи" занимает последнее, 16-е, место в текущем сезоне РПЛ, набрав 11 очков после 18 игр.

Игнатьев ранее выступал за "Краснодар", "Рубин", "Крылья Советов", "Локомотив", а также молодёжную сборную России.