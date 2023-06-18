"Нечто позорное": Быстров назвал переходящего в "Сочи" Игнатьева отморозком

Бывший игрок "Зенита" Владимир Быстров отреагировал на переход 24-летнего футболиста Ивана Игнатьева из "Локомотива" в "Сочи". Большой пост на эту тему он выложил в своём телеграм-канале.

"Последний шанс для отморозка. Ваня всё искал-искал лучшие условия для своей карьеры после ухода из "Краснодара", но так и не смог найти себе никакие источники вдохновения. Ну вот ничего человека не цепляло — только лишь грязь, скандалы, тусовочки. Оттянуться и отдохнуть с кайфом — не основная функция футболиста", — написал Быстров.

Он подчеркнул, что важно ежедневно тренироваться и полностью отдаваться своему делу — только тогда будут успехи. По словам Быстрова, если продолжать ставить "околофутбольные ништяки" во главу угла, то ничего путного не выйдет — причём не только в Сочи, но и в любом другом футбольном клубе.