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18 июня, 17:52

"Нечто позорное": Быстров назвал переходящего в "Сочи" Игнатьева отморозком

Быстров заявил, что переход Игнатьева в "Сочи" — "последний шанс для отморозка"

Бывший игрок "Зенита" Владимир Быстров отреагировал на переход 24-летнего футболиста Ивана Игнатьева из "Локомотива" в "Сочи". Большой пост на эту тему он выложил в своём телеграм-канале.

"Последний шанс для отморозка. Ваня всё искал-искал лучшие условия для своей карьеры после ухода из "Краснодара", но так и не смог найти себе никакие источники вдохновения. Ну вот ничего человека не цепляло — только лишь грязь, скандалы, тусовочки. Оттянуться и отдохнуть с кайфом — не основная функция футболиста", — написал Быстров.

Он подчеркнул, что важно ежедневно тренироваться и полностью отдаваться своему делу — только тогда будут успехи. По словам Быстрова, если продолжать ставить "околофутбольные ништяки" во главу угла, то ничего путного не выйдет — причём не только в Сочи, но и в любом другом футбольном клубе.

"Отличный пример того, как можно из перспективного, одарённого футболиста превратиться в нечто позорное в очень короткие сроки. Кандидатура для ток-шоу просто идеальная", — заключил он.

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В конце апреля Иван Игнатьев заявил, что уйдёт из "Локомотива" из-за того, что ему дают мало времени на поле. Он заверял, что тренируется по макcимуму. Футболист перешёл в "Локомотив" летом 2022 года на правах свободного агента.

Обложка ©

ТАСС / Бухарев Олег

Никита Осипов
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