"Сочи" приобрёл выпускника академии "Краснодара"
"Сочи" объявил о переходе защитника "Краснодара" Литвинова
Вячеслав Литвинов. Обложка © ФК "Краснодар" канал
Футбольный клуб "Сочи" объявил о переходе защитника "Краснодара" Вячеслава Литвинова. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Срок контракта 22-летнего футболиста не раскрывается. При этом, как уточнила пресс-служба "быков", у "Краснодара" есть опция обратного выкупа игрока.
Выпускник академии краснодарцев провёл за клуб 36 матчей и забил два мяча.
Ранее Лайф сообщал, что "Рубин" предложил игроку "Спартака" Рыбусу контракт по схеме "1+1". По данным СЭ, переход 33-летнего поляка стал важным вопросом для главного тренера казанцев Рашида Рахимова.