"Сочи" приобрёл выпускника академии "Краснодара"

Футбольный клуб "Сочи" объявил о переходе защитника "Краснодара" Вячеслава Литвинова. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Срок контракта 22-летнего футболиста не раскрывается. При этом, как уточнила пресс-служба "быков", у "Краснодара" есть опция обратного выкупа игрока.

Выпускник академии краснодарцев провёл за клуб 36 матчей и забил два мяча.