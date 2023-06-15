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15 июня, 01:19

"Сочи" приобрёл выпускника академии "Краснодара"

"Сочи" объявил о переходе защитника "Краснодара" Литвинова

<p>Вячеслав Литвинов. Обложка © <a href="https://t.me/fckrasnodar/4430" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Краснодар" канал</a></p>

Вячеслав Литвинов. Обложка © ФК "Краснодар" канал

Футбольный клуб "Сочи" объявил о переходе защитника "Краснодара" Вячеслава Литвинова. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Срок контракта 22-летнего футболиста не раскрывается. При этом, как уточнила пресс-служба "быков", у "Краснодара" есть опция обратного выкупа игрока.

Бразилец Мантуан стал полноценным игроком "Зенита"

Бразилец Мантуан стал полноценным игроком "Зенита"

Выпускник академии краснодарцев провёл за клуб 36 матчей и забил два мяча.

Ранее Лайф сообщал, что "Рубин" предложил игроку "Спартака" Рыбусу контракт по схеме "1+1". По данным СЭ, переход 33-летнего поляка стал важным вопросом для главного тренера казанцев Рашида Рахимова.

Артур Лапсаков
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