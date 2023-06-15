Бразилец Мантуан стал полноценным игроком "Зенита"
Гендиректор "Зенита" Медведев объявил о выкупе Мантуана у "Коринтианса"
"Зенит" выкупил полузащитника бразильского "Коринтианса" Густаво Мантуана. Об этом объявил председатель правления клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев.
"Мантуан остаётся игроком "Зенита". Мы выкупили, можно об этом писать", — цитирует заявление Медведева "Матч ТВ".
Мантуан перешёл в "Зенит" летом 2022 года. За российский клуб он провёл 29 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.
Ранее Лайф писал, что турецкий "Бешикташ" заинтересовался полузащитником "Зенита" Далером Кузяевым. Однако трансферу может помешать высокая цена за игрока. Контракт Кузяева с петербургским клубом заканчивается в этом месяце.