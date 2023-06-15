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14 июня, 23:14

Бразилец Мантуан стал полноценным игроком "Зенита"

Гендиректор "Зенита" Медведев объявил о выкупе Мантуана у "Коринтианса"

"Зенит" выкупил полузащитника бразильского "Коринтианса" Густаво Мантуана. Об этом объявил председатель правления клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев.

"Мантуан остаётся игроком "Зенита". Мы выкупили, можно об этом писать", — цитирует заявление Медведева "Матч ТВ".

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Мантуан перешёл в "Зенит" летом 2022 года. За российский клуб он провёл 29 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Лайф писал, что турецкий "Бешикташ" заинтересовался полузащитником "Зенита" Далером Кузяевым. Однако трансферу может помешать высокая цена за игрока. Контракт Кузяева с петербургским клубом заканчивается в этом месяце.

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fc-zenit.ru

Юлия Коновалова
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