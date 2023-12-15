Худшую команду РПЛ возглавил бывший главный тренер сборной Испании

Морено работал в тренерском штабе сборной Испании с июля 2018 года. С марта по ноябрь 2019 года он был главным тренером национальной команды. Также в разные годы специалист возглавлял "Монако" и "Гранаду" и работал ассистентом главного тренера в "Сельте", "Роме" и "Барселоне".