Худшую команду РПЛ возглавил бывший главный тренер сборной Испании
Экс главный тренер сборной Испании Роберт Морено возглавил ФК "Сочи"
Тренер Роберто Морено. Обложка © Getty Images / Fran Santiago
Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено стал наставником футбольного клуба "Сочи", сообщает пресс-служба команды. Подробности контракта с 46-летним специалистом не раскрываются.
"Bienvenido a Sochi! (Добро пожаловать в Сочи!)" — поприветствовали тренера в телеграм-канале ФК.
Морено работал в тренерском штабе сборной Испании с июля 2018 года. С марта по ноябрь 2019 года он был главным тренером национальной команды. Также в разные годы специалист возглавлял "Монако" и "Гранаду" и работал ассистентом главного тренера в "Сельте", "Роме" и "Барселоне".
Ранее Лайф сообщал, что Александра Точилина уволили с поста главного тренера ФК "Сочи". Исполняющим обязанности наставника черноморской команды тогда был назначен Денис Клюев. Кубанская команда занимает последнее, 16-е место в текущем сезоне РПЛ, набрав 11 очков после 18 игр.