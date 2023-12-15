Регион

Уведомления отключены

15 декабря, 18:47

Худшую команду РПЛ возглавил бывший главный тренер сборной Испании

Экс главный тренер сборной Испании Роберт Морено возглавил ФК "Сочи"

<p>Тренер Роберто Морено. Обложка © Getty Images / Fran Santiago</p>

Тренер Роберто Морено. Обложка © Getty Images / Fran Santiago

Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено стал наставником футбольного клуба "Сочи", сообщает пресс-служба команды. Подробности контракта с 46-летним специалистом не раскрываются.

"Bienvenido a Sochi! (Добро пожаловать в Сочи!)"поприветствовали тренера в телеграм-канале ФК.

Морено работал в тренерском штабе сборной Испании с июля 2018 года. С марта по ноябрь 2019 года он был главным тренером национальной команды. Также в разные годы специалист возглавлял "Монако" и "Гранаду" и работал ассистентом главного тренера в "Сельте", "Роме" и "Барселоне".

Ранее Лайф сообщал, что Александра Точилина уволили с поста главного тренера ФК "Сочи". Исполняющим обязанности наставника черноморской команды тогда был назначен Денис Клюев. Кубанская команда занимает последнее, 16-е место в текущем сезоне РПЛ, набрав 11 очков после 18 игр.

Тренер "Спартака" Абаскаль дисквалифицирован на три матча за толчок Бериши

Тренер "Спартака" Абаскаль дисквалифицирован на три матча за толчок Бериши

Наталья Исакова
  • Новости
  • ФК Сочи
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров