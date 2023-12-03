ФК "Сочи" уволил главного тренера
Идущий последним в РПЛ ФК "Сочи" уволил Точилина с поста главного тренера
Уволенный с поста главного тренера ФК "Сочи" Александр Точилин. Обложка © Telegram / ФК "Сочи"
Главный тренер футбольного клуба "Сочи" Александр Точилин покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба ФК.
"Александр Точилин покинул пост главного тренера "Сочи". Решением руководства клуба 49-летний специалист отстранён от работы с командой", — говорится в сообщении.
Исполнять обязанности главного тренера на заключительной игре календарного года против "Оренбурга" будет Денис Клюев, добавили в пресс-службе. Матч состоится 10 декабря в Сочи. А в предыдущей игре кубанский клуб проиграл дома "Крыльям Советов" со счётом 0:2. Сочинцы занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков после 17 матчей. От 14-го места, дающего право сыграть в стыковых играх, команду отделяет три очка.
Александр Точилин стал главным тренером "Сочи" 17 сентября, сменив на этом посту Дмитрия Хохлова. Ранее он тренировал "Олимп-Долгопрудный", "Кубань" и "Динамо" из Санкт-Петербурга.
Ранее Лайф писал, что ФК "Сочи" на выезде крупно проиграл "Зениту". При этом сине-бело-голубые ещё и не забили пенальти.